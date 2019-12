Il blitz di Livorno ha riportato il sereno in casa Pescara e puntellato la panchina di Luciano Zauri. Così il patron degli abruzzesi Daniele Sebastiani: "Con Luciano parlo spesso e lui sa quanta fiducia io abbia in lui. Certo, se poi alla lunga i risultati non arrivano, nel calcio spesso pagano gli allenatori...".