Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24: "Gravillon-Napoli? E’ un ottimo profilo. E’ destinato all’Inter, non ci saranno problemi per la chiusura dell’operazione."



SUL RAZZISMO - "Bisogna punire i responsabili, non bisogna chiudere gli stadi. Non è giusto che per quattro razzisti imbecilli paghino tutti i tifosi presenti. Io credo che non ci si possa arrendere chiudendo gli stadi o interrompendo una partita perché quei pochi sarebbero messi ancor di più in evidenza. Bisognerebbe ignorarli completamente".



SU ELIZALDE - "Dipende dal Mondiale Sub 20. Non ne ho più parlato con il Napoli".