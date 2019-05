Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a Rete 8 del futuro della panchina biancazzurra: "Juric, Grassadonia? Invenzioni giornalistiche. Stellone? E' un mio carissimo amico e, in quanto tale, non lo prenderei mai. Zauri? E' un allenatore che conosciamo perchè lo abbiamo avuto qui insieme a Oddo, gli abbiamo affidato la guida della Primavera e ci ha ripagato con un'annata straordinaria. Che purtroppo è passata un po' in sordina, ma noi abbiamo riportato il Pescara nel calcio che conta. Quindi, perchè no...".