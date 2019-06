Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla nel corso della presentazione di Luciano Zauri come nuovo allenatore del Delfino: "Parto ringraziando Pillon. Zauri è serio e preparato, la sua Primavera è stata un fiore all'occhiello. Mercato? Dovremo intervenire molto in attacco, ma abbiamo una buona ossatura. Brugman? Sta benissimo a Pescaa, è evidente però che giocatori di spessore abbiamo aspettative di fare il salto di categoria. Zauri come Oddo? Massimo era più esuberante, ricorda Di Francesco. ".