Bepi Pillon, ex allenatore del Pescara, può tornare in Abruzzo per il dopo Zauri. Queste le sue parole a Radio Sportiva: "Essere accostato alle piazze in cui sono stato significa che ho lasciato un segno. Con il Pescara abbiamo preso una settimana di tempo e scopriremo l'epilogo nei prossimi giorni".