Il Deportivo Leganes fa sul serio per Gaston Brugman. Per il regista uruguaiano, però, il Pescara non ha intenzione di fare sconti e così, secondo quanto riportato da AS, il club spagnolo per assicurarsi le prestazioni dell'ex Empoli dovrà versare nelle casse del Delfino non meno di 3 milioni di euro.