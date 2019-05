In un intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato il talento del Pescara, in prestito dalla Fiorentina, Riccardo Sottil in merito a quello che potrebbe essere il suo futuro:" A Pescara sto molto bene, è una piazza importante dove poter lavorare bene. Il Pescara ha chiesto il rinnovo del prestito? Evidentemente sto facendo bene".