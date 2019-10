Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la posizione di Luciano Zauri sulla panchina del Pescara inizia a farsi pericolante dopo la sconfitta odierna contro lo Spezia, la quarta in 8 giornate. Il presidente Sebastiani dovrebbe concedergli un'ultima chance, ma nel frattempo Luigi Di Biagio e Roberto Stellone, oggi in tribuna, rimangono in attesa.