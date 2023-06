Svanita la possibilità di approdare in Serie B, il Pescara si avvia a programmare una nuova stagione in terza seria. E Delli Carri, ds degli abruzzesi, è già attivo sul mercato: il primo colpo per il tecnico Zeman dovrebbe arrivare dall'Inter. Trattasi del regista classe 2002 Nicolò Squizzato, nell'ultima stagione in prestito in Serie C al Renate.