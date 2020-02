Matteo Pessina, centrocampista del Verona, protagonista di una grande stagione in Serie A, parla a la Gazzetta dello Sport: "Un’avventura fantastica. Siamo la sorpresa del campionato. Vogliamo stupire ancora. Battere la Juve? Indimenticabile. E poi battere Ronaldo, uno dei personaggi più influenti del mondo, lascia soddisfazione. Sesto posto? Continuiamo a guardare dietro. Ed è la nostra forza".



MATURO - "Più maturo degli anni che ho? Rispecchia quello che sono. Essere scusato per gli errori che si fanno perché giovani non mi piace. Lo sbaglio era un’opportunità di crescita".



SUI GIOVANI - "Le società puntano di più sui giovani, forse bisognava iniziare prima ma va bene così. Anche Juric non guarda la carta d’identità: se te lo meriti, giochi. Un altro grande pregio".



SUL MONZA - "Ci siamo salvati ai playout in C, ho segnato 3 gol tra andata e ritorno. I tifosi ci portavano medicinali e pagavano la trasferta, noi facevamo la spesa".