Una gioia così grande. Quella di, l'uomo che non ti aspetti, match winner della sfida con il Galles. La girata al 39', precisa e letale, su invito delizioso di Verratti, la corsa ad abbracciare Insigne e il resto della panchina, la sensazione di toccare il cielo con un dito. Tutto vero Pes, non è un sogno.Basta riavvolgere il nastro al 2 giugno: Mancini dà la lista alla Uefa per l'Europeo, il centrocampista dell'Atalanta è uno degli esclusi, dei tagli dell'ultimo minuto, insieme a Politano e Mancini. Ci ha creduto, ci ha provato, ma non è andata bene.La delusione è forte, ma l'infortunio di Sensi cambia di nuovo le carte in tavola. Pessina rientra nel gruppo e questa volta non ci esce più.. Oltre al gol, una prestazione maiuscola, per dinamismo e soluzioni offensive.. Quell'Italia che si è meritato grazie a una stagione d'applausi con l'Atalanta.Atalanta che se lo coccola e al momento non intende venderlo. Tanto che ha già trovato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2023 (che deve essere solo ufficializzato). Ma il mercato è appena iniziato e il telefono presto inizierà a suonare. I​I rossoneri infatti hanno il 50% della rivendita di Matteo, che può diventare quindi un'occasione di mercato. Una soluzione favorevole, che non è destinata a durare in eternoPer ora Pessina è fermo a 59, se il Maldini lo vuole non può aspettare a lungo.