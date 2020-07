Nella stagione in cui i centrocampisti della prima della classe segnano pochino, è curioso scorrere la classifica marcatori in cerca di mezzali e trequartisti col piede caldo. Mancosu, bam! Il primo a comparire nella lista è Mancosu coi suoi 12 gol all’attivo. Seguono Mkhitaryan e Pasalic a 9, Kulusevski a 8 e il gruppone a quota 7, composto da Malinovskyi, Calhanoglu, Ramirez e. Ma togliamo il difetto d’annata, i rigori: senza dischetto, il buon Mancosu infatti precipita (solo 3 gol su azione).. Di questi tre -merce rara visti i tempi che corrono- solo il futuro del giocatore del Verona è ancora da definire., allenatore grazie al quale il classe ’97 proveniente dall’Atalanta si è trasformato in un giocatore molto più offensivo. Ecco Pessina appena prima del gol segnato ai neroverdi nel recente Sassuolo-Verona. Trequartista di destra, sotto la prima punta Pazzini.Attualmente èa ricoprire la stessa posizione nella Roma. Ma in teoria quello sarebbe pure il ruolo di Carles Perez e soprattutto, bischerate, infortuni e mercato permettendo., ad esempio in mediana, sia perché Fonseca l’ha apprezzato prevalentemente come trequartista, sia perché, quando stanno bene, sono una bella coppia.. È un equilibratore, un centrocampista offensivo come Pellegrini, in grado quindi di bilanciare il sistema, se schierato davanti, o di tornare comunque utile se riciclato in mediana, magari per fare rifiatare a turno uno dei due titolari.. Pessina segna (7 gol, 0 assist), Pellegrini imbuca (11 assist, un solo gol). L’attuale trequartista della Roma non ha mai superato i 6 gol (Sassuolo 16/17), mentre il miglior marcatore di Juric in passato è arrivato persino a quota 9, nel Como (16/17) di Fabio Gallo in Lega Pro. Pessina allora giocava un po’ mezzala, un po’ trequartista, un po’ nei sistemi a tre, un po’ nel 4-3-1-2.è salito in cattedra estanno mostrando tutto il loro valore.. Detto ciò, nel 4-2-3-1 servono anche i cambi adatti, e la rosa attuale ha più mezzali-esterni-trequartisti (Paquetá, Bonaventura, Krunic…) che interni per un centrocampo a due. C’è solodietro ai titolari., vedere il 3-3 con la Roma di inizio stagione 18/19.Pessina allora partecipò alla costruzione del secondo gol di Rigoni (azione notevole).. Mi viene in mente il secondo tempo di Verona-Juventus, quando per premere l’acceleratore l’allenatore croato buttò dentro Verre per Veloso, arretrando appunto Pessina.Proprio da una pressione agguerrita di Pessina su Bentancur (il tacco funesto…) nacque l’uno a uno di Borini. E blackout fu.Vanno considerati qui altri due dati incoraggianti. Il primo:a (Barella per dire è nono a 11,193; Kessie ventiduesimo a 10,863)., supera sia Bennacer (239) che Kessie (163).. In certi sviluppi del Verona infatti si possono notare delle somiglianze col gioco di Pioli. Se nell’immagine seguente sostituite uno dei due ‘quinti’ in proiezione (Faraoni) con un esterno puro (Saelemaekers), potreste ritrovare le posizioni sviluppate del 4-2-3-1 di Pioli, con Hernandez salito in ampiezza a sinistra (qui dove sta Lazovic), l’ esterno dentro al campo (Zaccagni-Rebic), il trequarti (Calha-Pessina) e la prima punta.Pessina sarebbe poi una carta alternativa e complementare al turco, in quanto è più incursore di Calhanoglu, più saltatore (1,87 m).