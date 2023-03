A Nyon sono appena andati in onda i sorteggi di Europa e Champions League. Per quanto riguarda la Juve, la sorte l’ha messa contro lo Sporting Lisbona ai quarti e, nel caso passasse il turno, incontrerebbe la vincente tra Manchester United e Siviglia.



BELLA SFIDA - Gianluca Pessotto, dirigente bianconero, ha rilasciato un’intervista a SkySport. Per quanto riguarda lo Sporting ha detto: “Sarà una bella sfida, sono reduci da un girone di Champions così così, ma hanno eliminato l’Arsenal agli ottavi. Sono una squadra giovane e forte.” Siccome il 19 aprile c’è la sentenza del Coni, in merito alla situazione della Vecchia Signora, l’ex calciatore ha dichiarato: “Bravi a non metterla nel giorno della gara, poteva succedere anche questo. Dipende come reagiremo alle decisioni, la bravura consisterà, in ogni caso, nell' essere pronti a reagire. Dipende da noi, dalle energie che la squadra tirerà fuori” Sulla situazione di Pogba e Milik: “Siamo fiduciosi nel riaverli, anche per la Coppa Italia. La rosa puntava molto su Di Maria, Chiesa e Paul, ma non siamo mai riusciti ad averli in campo assieme”. Per quanto riguarda il sorteggio si è espresso così: “ Sorteggio impegnativo. Se passiamo incontriamo lo United o il Siviglia, ma abbiamo il dovere di lottare fino alla fine." Sull'importanza di Di Maria: “I campioni aiutano non solo tecnicamente, ma anche a trasmettere l’importanza delle competizioni ai ragazzi giovani"