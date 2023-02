Gianluca Pessotto, dirigente della Juventus, era presente a Nyon come rappresentante della società per il sorteggio di Europa League che ha messo di fronte da avversario il Friburgo. Intervistato da Sky Sport Pessotto ha commentato il sorteggio dando anche un messaggio sul futuro di Di Maria .



AVVERSARIA D'EUROPA - "Sarà una bella sfida contro una squadra forte che sta facendo bene in campionato. Il Friburgo arriva agli ottavi da imbattuto nella competizione, ha vinto due partite contro il Nantes, dobbiamo giocare al massimo dell'attenzione. Siamo pronti".

Di Maria? Con la bellezza del primo gol è un vantaggio per tutti, è importante e ci abbiamo puntato molto ad inizio stagione come Paul, che speriamo di recuperare presto, e Chiesa. La squadra sta dimostrando di avere carisma.Angel darà tutto da qui alla fine, speriamo che possa restare con noi anche il prossimo anno"."Siamo molto contenti del lavoro con i giovani, abbiamo finalmente iniziato a raccogliere i frutti di un lavoro iniziato dieci anni fa. Oggi in prima squadra abbiamo quattro ragazzi che stanno dimostrando di far bene e questo è uno stimolo per tutti i ragazzi della Next Gen e anche per quelli della Primavera, prossimi a subentrare nella Next Gen. Qualche ragazzo che ha talento c'è,dell'Under 19, nell'Under 23 ci sono altri ragazzi che meritano e speriamo si possano mettere in mostra.su tutti: intanto c'è da portare a casa la Coppa Italia, sarebbe un risultato storico".Che ricordo ha delle sue vittorie?"Non si dimenticano mai. Quando giochi nella Juve sai che devi fare di tutto per vincere sempre arrivando in fondo ad ogni competizione. La Juve quest'anno ha l'opportunità di questo percorso in Europa League e deve fare di tutto per arrivare in fondo, così come in Coppa Italia. In campionato va disputata ogni partita come se fosse la più importante. Vogliamo essere ancora protagonisti. Ogni gara serve per crescere e migliorare con la mentalità vincente".