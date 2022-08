Andrea Petagna lascia il Napoli. Il centravanti italiano (classe 1995 ex Milan e Atalanta) si trasferisce al Monza in prestito oneroso per 3 milioni di euro con riscatto fissato ad altri 10 milioni.



Stessa formula per il passaggio dell'attaccante argentino Giovanni Simeone dall'Hellas Verona al Napoli. Entrambi i calciatori sono pronti a firmare un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2027.