ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Quest'anno, ma non so se in quest'ordine perché è diventato supertifoso della squadra.Ha realizzato il mio sogno da bambino:Non capisco perché certi tifosi si affezionino a calciatori o allenatori che non vincono e contestino chi vince. Allegri è un grande allenatore, ma soprattutto è un vincente e non è vero che fa giocare male le sue squadre".. Non volli pagare una commissione folle al mio amico Mino Raiola e così andò alla Juventus".- "Fedele Confolonieri mi disse che la famiglia AgnelliPerché nella storia i personaggi vanno e vengono, mentre i mari e le montagne sono sempre lì., i calciatori captano certe cose e vengono influenzati anche sul mercato".Dovrebbe esserci una Brexit anche nel calcio. Chi glielo fa fare agli inglesi di mollare 4 miliardi all'anno, più gli stadi sempre pieni? Sarebbe un vero campionato europeo, senza inglesi. D'altra parte cosa pensate, che nell'aprile 2021 i club inglesi siano fuggiti dalla Super League perché i tifosi non volevano? Ma va! Perché non lasci quella situazione economica".