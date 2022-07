Michelle Sander, modella brasiliana, è la ex dell'attaccante del Napoli Andrea Petagna. Il calciomercato estivo potrebbe regalare al centravanti numero 37 una nuova esperienza, con il Monza che è sulle sue tracce e lo ha inserito tra i papabili per l'attacco, ma nel frattempo quella che era la sua dolce metà continua a far sognare i propri followers. L'ultimo scatto pubblicato, quasi un nudo integrale, è veramente mozzafiato.



Scorri verso il basso per vedere le migliori foto di Michelle nella nostra gallery!