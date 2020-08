, come per tanti altri calciatori italiani, per riprendersi dalle fatiche della stagione appena conclusa dopo il tour de force da metà giugno in avanti e prepararsi alla prossima che - salvo colpi di scena - prenderà il via il prossimo 19 settembre. Ma, comunicata nella giornata di ieri,. E tra queste ci sono diversi personaggi appartenenti al mondo del calcio.- C'èin particolare, pubblicata sulla pagina Instagram dell'ex giocatore della Spal, che. Una partita andata in scena proprio la scorsa settimana e nella quale soprattutto Mancini jr sarebbe stato a stretto contatto con Petagna, avendo giocato in marcatura su di lui per tutto il match. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,per verificare le proprie condizioni di salute, essendo entrati in contatto con una persona risultata contagiata (dal fratello) e che soprattutto nelle giornate a ridosso di Ferragosto è stato una presenza fissa nei tradizionali luoghi della movida della Costa Smeralda.- Una situazione in evoluzione e che ha generato un po' di preoccupazione soprattutto nel mondo dei calciatori, considerati le tante positività riscontrate in varie società nei primi giorni di ritiro, al rientro dai luoghi di villeggiatura (dai 4 positivi del Cagliari e il romanista Mirante a quanto accaduto nelle rose di Torino, Brescia e infine col sassuolese Boga). Un caso che rischia di allargarsi a macchia d'olio, con risvolti anche all'estero considerando la presenza della "delegazione" del Tottenham alla partita incriminata.dalla story di Instagram che, sempre nei giorni scorsi, vedeva: anche in questo caso, soltanto gli esami a cui i calciatori saranno sottoposti nelle prossime giornate, per poter prendere parte ai ritiri con le rispettive squadre, potranno dissipare qualsiasi tipo di dubbio.