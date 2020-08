Incubo Coronavirus sul Cagliari di Eusebio Di Francesco. Dopo l'attaccante bulgaro Kirill Despodov, altri tre giocatori rossoblù sono risultati positivi al Covid, dopo i tamponi effettuati ad Assemini tra lunedì e ieri, al raduno dei sardi.



SALTA IL RITIRO DI DOMANI - Manca ancora l'ufficialità, ma almeno tre calciatori di cui non si conosce ancora il nome, hanno contratto il virus, come riportato da UnioneSarda.it e Gazzetta.it: sarebbero tutti asintomatici, ora si attende la comunicazione ufficiale della società, che arriverà in serata. A rischio il ritiro ad Aritzo, dove il Cagliari era atteso per domani: potrebbe saltare o essere rimandato di qualche giorno.