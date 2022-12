Andrea Belotti dopo otto anni al Torino ha cambiato vita scegliendo la Roma. Ma per diversi anni, da tifoso rossonero, aveva sperato nella chiamata del Milan. Nell’estate del 2018 ci era andato anche vicino quando l’allora direttore sportivo Mirabelli aveva quasi concluso l’operazione con il Torino. A rivelare questo interessante retroscena è stato l’allora direttore sportivo Gianluca Petrachi a Sportitalia: “Nell’estate del 2018 non fu fatta un’operazione clamorosa Avevo venduto Belotti al Milan per 55 milioni più 3 di bonus e bloccato Zapata dalla Sampdoria per 18. Il ragazzo si comportò benissimo aspettandomi per un mese ma il grande capo disse no’.