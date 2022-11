Intervenuto a 1 Station Radio, l'ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha espresso la propria opinione in merito al lavoro svolto da Spalletti ai tempi dell'Inter.



“Quello di Spalletti all'Inter non è stato un fallimento, non ha vinto perché la società non ha creduto realmente nel suo progetto. Al Napoli la situazione è diversa, la società si è affidata alle sue idee calcistiche, dimostrando il miglior calcio europeo. Con il Liverpool è emersa una grande formazione capace di competere anche in Europa, mettendo in difficoltà una grande big".