Petrachi rivela: 'Lautaro Martinez era vicino al Torino, avevamo già l'accordo. Ecco perché è saltata'

Redazione CM

L'Inter si gode Lautaro Martinez, trascinatore assoluto dei nerazzurri con 22 in questa Serie A (25 complessivi), ma come nel celebre film 'Sliding doors' ci si chiede cosa sarebbe successo se i nerazzurri non si fossero assicurati il Toro nel 2018.



La possibilità c'è stata, già in occasione dell'andata degli ottavi di UEFA Champions League contro l'Atletico Madrid si è ricordato di come i colchoneros fossero andati molto vicini all'acquisto dell'argentino, ma gli spagnoli non sono gli unici ad aver accarezzato il sogno: c'è anche il Torino.



L'EX DS RACCONTA - A svelare il retroscena è Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo dei granata, intervenuto a TV Play. Il dirigente si è espresso prima su Roma-Torino dell'ultimo turno di campionato: "E' stata una partita che ho guardato con grande attenzione perché ha rappresentato il mio passato. In granata sono stato per dieci anni ed è evidente che, rispetto ai giallorossi, ci sia un legame molto forte dettato da una sproporzione di anni passati lì, ma anche la parentesi nella capitale è stato molto intenso, pieno di emozioni e sentimenti. Ho cercato di dare tutto me stesso per la causa e non rinnego nulla di ciò che ho fatto".



LAUTARO - Poi, il retroscena su Lautaro Martinez: "L’avevamo trattato quando ero al Torino, per un accordo intorno ai 7 milioni con il Racing de Avellaneda. Lui aveva come agente il fratello di Zarate, ex giocatore della Lazio, e ballavano 3 milioni di commissioni che al Toro non avevamo mai pagato a nessuno. L’agente sapeva di avere in mano un gioiello e quindi ha fatto il proprio gioco chiedendo tanti soldi. E’ stato un peccato non riuscire a prenderlo, ma ci ho provato".