Gianluca Petrachi nella prossima stagione, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo della Roma. Se la firma del dirigente del Torino con il club giallorosso dovesse (come sembra) arrivare, anche il capo degli osservatori granata, Antonio Cavallo potrebbe trasferirsi nella Capitale.



Ma un altro uomo di fiducia di Petrachi, il segretario generale Pantaleo Longo, potrebbe invece rimanere al Torino: alla Roma non sembrano infatti interessati ad ingaggiare anche il dirigente che potrebbe quindi restare in Piemonte.