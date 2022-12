Gianluca Petrachi è tornato a parlare della Roma ai microfoni di Sportitalia. "Noi italiani pecchiamo di coraggio - ha detto l'ex ds giallorosso. - Avrei portato De Zerbi alla Roma, era il nuovo che avanza. Il suo calcio mi ha sempre affascinato, potrebbe allenare tranquillamente una delle prime quattro in Italia". Petrachi ha commentato anche una trattativa legata al Gallo nell'estate del 2018: "Non fu fatta un'operazione clamorosa, quella di Belotti al Milan per 58 milioni. Il grande capo ha deciso di non venderlo più. Io avevo preso Zapata a 18 milioni e mi ha aspettato anche un mese, poi è andato all'Atalanta".