"Cinque anni fa, Andrea Agnelli disse: 'Noi come Juventus, tra cinque anni possiamo comprare anche Ronaldo' Lo disse nel 2013. Oggi siamo nel 2018 ed è una realtà". Così Giacomo Petralito, agente tra i più importanti per i trasferimenti dall'Italia alla Germania e viceversa, a Sportitalia: "Lui non intentendeva Ronaldo, ma il migliore del mondo. Non vuol dire che lo prenderanno, ma hanno la forza di prendere un big di questa portata".