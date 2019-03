Il giocatore della Fiorentina e della Nazionale Argentina, German Pezzella, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara tra l'Albiceleste e il Marocco, nella quale ha indossato la fascia di capitano: "È difficile giocare con un clima del genere, abbiamo dovuto adattarci a così tanto vento. Nella partita dell’altro giorno non abbiamo fatto una buona prestazione, ma non perdiamo la testa per arrivare nella migliore condizione alla Coppa America. Abbiamo i giocatori ed un potenziale per fare una buona Coppa America".