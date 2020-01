Davide Pezzella, capitano della Fiorentina, ricorda Davide Astori, che oggi avrebbe compiuto 33 anni. E dedica a quello che resterà per sempre il suo capitano una poesia del poeta argentina Jorge Luis Borges: "Dovrò di nuovo erigere la vasta vita, specchio di te ancora: dovrò ricostruirla ogni mattina. Ora che non ci sei, quanti luoghi son diventati vani e senza senso, uguali a lampade di giorno. Sere che ti hanno accolto come nicchie, musiche dove trovavo te ad attendermi, parole di quel tempo, dovrò distruggervi con queste mani. In quale baratro potrò celare l'anima perché non veda la tua assenza, fulgida come un sole orribile che non tramonta mai, spietata, eterna? La tua assenza mi sta attorno come la corda al collo, come il mare a chi affoga".