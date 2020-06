Il difensore argentino della Fiorentina, German Pezzella ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Il calcio è imprevedibile, ma a Firenze sto benissimo. Questo è il mio posto nel mondo, la Fiorentina e Firenze sono la mia seconda casa. Sogno di giocare in Europa con la maglia viola e guadagnarmi un Mondiale con la Seleccion".



L'appuntamento per trattare il rinnovo del contratto è già fissato a fine campionato, ma a quel punto ci saranno diverse variabili da prendere in considerazione: da una parte dipenderà dall’offerta del club e dall’altra dalla volontà del giocatore. E pure dai corteggiamenti che arriveranno per lui da altre squadre. Pezzella piace al Siviglia e ad almeno due società italiane, Napoli e Milan. Per i partenopei è la prima scelta e il club di De Laurentiis non ha mai nascosto di gradire l’argentino; e piace anche ai rossoneri che lo hanno già cercato lo scorso anno, incassando allora un rifiuto del giocatore. L’interesse tuttavia è ancora vivo e chissà cosa accadrà questa volta.