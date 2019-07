Il futuro di German Pezzella sarà sempre più chiaro a partire dalla giornata di domani. Il difensore e capitano della Fiorentina è infatti rientrato dalle vacanze extra concesse per la Coppa America e incontrerà la società per risolvere un caso nato, nel corso delle ultime settimane, soprattutto per l'operato del suo agente.



INCONTRO - Domani, dicevamo, perché Pezzella domani incontrerà la dirigenza del club viola per fare chiarezza sul proprio futuro. La Fiorentina non ha intenzione di perderlo o di cederlo, ma tratterà con lui la possibilità di togliergli la fascia da capitano per darla a Federico Chiesa (altro caso esploso nello spogliatoio). Una scelta che il giocatore potrebbe non gradire e, per questo, non è da escludere a priori una rottura.



MILAN NO, ROMA SI - Una rottura, ma verso quale squadra? Pezzella vuole un club competitivo e a inizio mercato l'agente lo ha offerto sia alla Roma che al Milan. Il club rossonero oggi non è più un'opzione. L'acquisto di Duarte dal Flamengo, almeno numericamente, chiude il mercato dei difensori in entrata. Più percorribile è invece la pista giallorossa che continua, anche dopo l'acquisto di Mancini dall'Atalanta, a cercare un innesto nel ruolo.



LE CIFRE - Non a qualunque cifra però, con la Fiorentina che chiede almeno 20/25 milioni per un eventuale addio di Pezzella. La Roma a quelle cifre non ha alcuna intenzione di arrivare e, al massimo, potrebbe valutare l'ipoteso di uno scambio (ai viola piace da tempo Schick, ma le valutazioni di entrambi i giocatori difficilmente aiuteranno l'accordo). Per questo domani, Pradé, proverà a convincere il difensore che, nonostante il rapporto con Montella sia ben diverso da quello (ottimo) che aveva con Pioli, la permanenza alla Fiorentina può essere per tutti la scelta migliore.