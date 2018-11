L'infortunio di Pezzella ha aperto una voragine nella difesa della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla sostituzione dell'argentino: la soluzione che con Milenkovic centrale è in vantaggio su quella che prevede l'inserimento di Ceccherini, così Laurini può subentrare sulla fascia destra. Il serbo è nato in quel ruolo ma sta costruendo le proprie fortune come terzino. Per l'occasione, il francese è in netto vantaggio su Diks: il francese ha avuto vari fastidi fisici ma ora sta bene e lo scorso anno, nei primi mesi del campionato, è riuscito a contenere bene gli avversari che si è trovato davanti, Mandzukic su tutti, che tra dieci giorni sarà al 'Franchi'.