Probabilmente le foto sono di archivio e non sono state scattate in questi giorni di emergenza, ma c'è da dire che l'ex attaccante della Juventuse la sua compagnasanno far parlare di sé.Questa volta è stata la bellissima modella ae che ritraggono i dueprima di scambiarsi effusioni in acqua. Foto che hanno fatto il giro del web e che vi mostriamo nella nostra gallery.