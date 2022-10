Intervistato da Kicker il terzino sinistro del Borussia Moenchengladbach ha parlato del suo futuro: "Ho sempre fatto il passo successivo nella mia carriera. Prima in Belgio, poi in Francia, in un club migliore in Francia e infine al Borussia in Bundesliga. Chi mi ha cercato per giugno? Tutti grandi club, ma al momento penso solo al Borussia".