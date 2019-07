Daniele Cacia è tornato a Piacenza, proprio lì dove tutto era iniziato. Queste le parole dell'attaccante, arrivato dal Novara, in conferenza stampa: "Ho sempre detto che avrei chiuso con la maglia del Piacenza ed eccomi qui, le mie non sono mai state parole di circostanza o piaggeria perché nel mio cuore c’è sempre stato il Piacenza. Questa è la quarta volta che torno e spero sia anche l’ultima. Piacenza è la città che amo, mi ha lanciato nel calcio e permesso di vivere tante emozioni. Promesse? Non prometto nulla, se non di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".