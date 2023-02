Piacenza Calcio 1919 comunica di aver sollevato Cristiano Scazzola dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.



La Società intende ringraziare il tecnico per il lavoro svolto sino ad oggi e per la grande professionalità dimostrata durante tutto il periodo del suo incarico.

Dalla salvezza nel 2021 ai playoff raggiunti la scorsa stagione, Cristiano si è reso protagonista di traguardi importanti per la storia biancorossa.



Con l’augurio sincero di un prosieguo di carriera ricco di successi professionali.