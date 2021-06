L’Atletico Madrid guarda verso il futuro. Secondo quanto riportato da AS, i Colchoneros hanno chiuso per l’arrivo a costo zero del talento Marcos Paulo, in uscita dal Fluminense. Attaccante classe 2001, che può giocare sia come riferimento centrale che sulle fasce, in passato era stato accostato anche al Milan, ma il brasiliano sembra aver scelto definitivamente la Spagna.