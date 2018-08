Piano speciale per Milinkovic Savic. Non si tratta di calciomercato, per stavolta: solo il Real Madrid potrebbe affondare il colpo, ma per ora attende, senza troppa voglia di portare a casa un giocatore dal prezzo stellare. La prima di Milinkovic contro il Napoli è andata così così: il serbo non ha risposto presente, è indietro di condizione.



MILIKOVIC - Pochi i 18 giorni di allenamento, per la sua struttura fisica: Milinkovic ha raggiunto la Lazio solo dopo i Mondiali, non è ancora riuscito a mettersi alla pari. Per questo è pronto un "piano speciale" per lui: come scrive il Corriere dello Sport, il serbo svolgerà lavori specifici per ritrovare lucidità. Il piano scatterà oggi, quando la Lazio si ritroverà a Formello per preparare la seconda gara di campionato, la delicatissima trasferta a Torino, contro la Juventus.