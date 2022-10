Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

, ma prova a lasciare subito il segno facendo leva su uno dei temi più cari alla destra, ovvero la battaglia contro l’immigrazione.“Ocean Viking” e “Humanity One”. Le due imbarcazioni, utilizzate dalle due organizzazioni non governative “Sos Mediterranée” e “Sos Humanity” per condurre operazioni di salvataggio di migranti nelle acque del mar Mediterraneo, si trovano attualmente nel Canale di Sicilia con a bordo 326 migranti soccorsi in mare.– i due stati di cui le imbarcazioni battono bandiera – che la condotta di Ocean Viking e Humanity One “non è in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale”, come si legge in una nota del Viminale. Si valuta dunque di vietare l’ingresso delle due imbarcazioni all’interno delle acque territoriali italiane.e “in modo sistematico senza ricevere indicazioni dalle Autorità statali responsabili di Libia, Malta e Italia”, informate solo a salvataggio ormai avvenuto.: qui si fa riferimento al “passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale”, che avviene se non arreca “pregiudizi alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero”. Il carico e scarico di persone viene però annoverato tra le attività che mettono a rischio l’incolumità del Paese costiero e a questo punta il Viminale per vietare l’ingresso nelle acque italiane alle due navi.: “Non ci è stata data fornita nessuna comunicazione diretta da parte delle autorità italiane, perciò noi in qualità di organizzazione di ricerca e soccorso facciamo affidamento sulla legge internazionale del mare, che ci chiede di salvare le persone in difficoltà”.– con lo stesso Piantedosi come suo capo di Gabinetto – nel marzo 2019: questo però difficilmente porterà alla riduzione del flusso di migranti lungo il mare che divide Europa e Africa, mantenendo alto il rischio tragedie.