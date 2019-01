GIOCA A

, il gioco più appassionante e divertente del web.

Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.

Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su

. Dettagli finali e accordi da sistemare martedì, il giorno deciso con il Genoa per concludere l'operazione con calma dopo la partita che vedrà coinvolte proprio queste due squadre lunedì a Marassi; poi, riunioni, depistaggi. Il presidenteè intervenuto personalmente dopo una prima fase dell'incontro con l'ad del Genoa Zarbano, il dg Perinetti, Leonardo e Gazidis a rappresentare il Milan con l'agente Giuffrida presente al tavolo delle trattative. Preziosi con il suo intervento nel tardo pomeriggio ha contribuito a sbloccare la trattativa che è stata impostata- Nonostante la dirigenza rossonera abbia insistito non poco per un prestito (molto) oneroso con diritto di riscatto, il Genoa ha alzato un muro altissimo.: il costo complessivo dell'operazione sarà dagarantiti al Grifone, la cifra finale peròpreviste nell'affare. Ed è proprio questo che manca per la chiudere il cerchio: in questi giorni di stand-by il Genoa lavorerà per accordarsi conche il Milan cederebbe subito, mentre. Entrambi i nomi sono in ballo, in base a chi passerà in rossoblù si fisserà la cifra che comunque ad oggi negli incontri avvenuti a Milano (in uno studio professionale del centro città) è stata stimata sui 35 milioni.- Da parte del giocatore invece è tutto completato da giorni come vi avevamo anticipato su Calciomercato.com: saranno, cui aggiungere bonus legati alle sue prestazioni e agli obiettivi di squadra. Così Piatek firmerà per il Diavolo, conquando avevano fiutato l'aria di addio per il Pipita Higuain, diretto a Londra nelle prossime ore. La frenetica giornata milanese non ha dato la stretta di mano che è solo rimandata,