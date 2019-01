Oggi è il giorno di Piatek al Milan. L'attaccante polacco arriva a titolo definitivo dal Genoa per 35 milioni di euro pagati in un'unica soluzione. Arrivato ieri sera nel capoluogo lombardo dove ha cenato al ristorante 'Kaimano' nel quartiere Brera, questa mattina il calciatore si sottopone alle visite mediche di rito presso la clinica 'La Madonnina' prima di firmare il contratto col club rossonero fino a giugno 2023 da 2 milioni di euro netti all'anno e poi andare a Milanello per conoscere l'allenatore Gattuso e i suoi nuovi compagni di squadra. Calciomercato.com segue la sua giornata in tempo reale.