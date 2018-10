Se domenica sera perdiamo a Chorzow, diventa difficile restare in A; un pareggio rinvia tutto all’ultima sfida con il Portogallo; una vittoria azzurra potrebbe perfino rilanciare le ambizioni azzurre per il primo posto. Per ora,considerato che nell’ultima partita, contro l’Ucraina, abbiamo giocato senza un vero centravanti. Il polacco e il portoghese sono punte vere e lo hanno dimostrato nella sfida fra le loro nazionali con un gol a testa.un’autorete... indotta da uno guizzo micidiale di Rafa Silva. A proposito di attaccanti puri, da non dimenticare che- Fra i giocatori dell’attuale Serie A e quelli che hanno avuto un passato da noi, Polonia-Portogallo era roba nostra. Vediamo come sono andati.: gioca solo un tempo, difende discretamente, attacca poco.: sbaglia la posizione sul raddoppio portoghese, poi anticipando Rafa Silva batte il suo portiere Fabianski.: non è troppo continuo.: primo gol in nazionale, ma 14° stagionale, una vera mitragliatrice.: entra nella ripresa per segnare il gol del 3-2.: prende il gol da Piatek, ma in fase offensiva conferma la qualità e il rendimento del suo periodo d’oro.: sicuro in difesa, sempre pronto a ripartire.: oltre alla rete -la numero 14 in 29 gare col Portogallo- una serie di tocchi e di assist tutti di qualità.Si è vista pure un’entrata non proprio regolare di un napoletano (Zielinski) su un altro napoletano (Mario Rui) con scuse e carezze del polacco.