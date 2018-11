Genoa contro Napoli non è solo un match di campionato che mette in palio punti importanti per salvezza e Champions League, è anche la sfida nella sfida tra due attaccanti polacchi,. Due compagni di nazionale, avversari sul campo, a caccia di un gol che possa rappresentare la svolta.il Genoa ha bisogno di trovare i numeri sottoporta dell'ex Cracovia per uscire da un momento complicato (due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque) e per tornare a una vittoria che manca da fine di settembre.che al di là del gol nell'ultimo turno contro l'Empoli, ha perso la maglia da titolare e ha bisogno di una prova convincente per dimostrare ad Ancelotti che le gerarchie là davanti sono sbagliate.Un duello sul campo che vale molto, anticamera di quello che potrebbe succedere sul mercato nei prossimi mesi. Non è mistero, infatti, che il Napoli abbia messo Piatek nel mirinolo ha ammesso candidamente De Laurentiis, lo ha confermato il direttore sportivo del Genoa Perinetti, così come non è sbagliato credere che, al di là di quelle che sono le smentite di rito.Il piano è quello di acquistarlo e lasciarlo in prestito a Genova, fino al termine della stagione, l'ostacolo più grande è rappresentato dal prezzo. Preziosi lo valuta 60 milioni di euro,più di Luperto e Karnezis. Per ora c'è differenza ma si tratta: nelle prossime settimane sono previsti nuovi incontri, Piatek resta la prima scelta del Napoli.