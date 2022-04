Krzysztof Piatek, attuale attaccante della Fiorentina arrivato in prestito a gennaio dall'Hertha Berlino, nel corso di un'intervista rilasciata a "1vs1" su Dazn, ha parlato anche della propria esperienza al Milan: "I primi 7 mesi ha funzionato tutto. Ho fatto tanti gol con Gattuso, poi è arrivato mister Giampaolo che ha cambiato modulo e idea. Era un sistema dove i calciatori non hanno giocato nel proprio ruolo, io ho giocato con Castillejo come attaccante e Suso trequartista, queste non sono le loro posizioni. E niente, in due mesi ho sbagliato io, ha sbagliato la squadra, è stato difficile. Non posso dire che mi abbia capito poco, però avevo bisogno di tempo per giocare con questo sistema perché era la prima volta che giocavo con il trequartista e le due punte. Anche io devo capire cosa non ha funzionato. Ma penso che entrambi avessimo bisogno di tempo, due mesi sono pochi- Quando sono arrivato al Milan volevo prendere subito il primo giorno la maglia numero 9 ma Gattuso e la società mi hanno detto di prendere la 19 o un altro numero ma non la 9 perché te la devi conquistare. Dopo 6 mesi prendo la 9 e faccio pochi gol e tutti i tifosi dicevano “perché hai cambiato numero?"".