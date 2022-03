Non basta una profonda lacerazione sopra il tendine d'Achille con sette punti di sutura per far alzare bandiera bianca a Krzysztof Piatek, attaccante della Fiorentina che rimane in Polonia dopo l'infortunio rimediato pochi giorni fa: nel mirino la sfida per il Mondiale contro la Svezia.



"La lotta contro il tempo continua. Lo stesso giocatore è determinato a giocare contro la Svezia", ha affermato il portavoce Kwiatkowski.