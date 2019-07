Nuova avventura per Kris Piatek, partito ieri - insieme al Milan - direzione Boston, per la prima parte della tournèe americana. Al suo fianco, questa volta, non c'è Paulina, la bella compagna che l'ha seguito prima a Genova prima e poi a Milano, fino al matrimonio di inizio giugno. Un legame che resta vivo sui social, con i messaggi della compagna al bomber: dai cuori alla partenza da Malpensa fino al messaggio durante il ritiro a Milanello: "Mi manchi!". Su Instagram, con 84mila followers, ecco tanti gli scatti insieme al polacco, ma non solo: GUARDA LE FOTO PIU' HOT!