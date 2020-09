Tornare in Italia dopo meno di un anno. Krzysztof Piatek ha nostalgia della Serie A e, come scrive il Corriere della Sera, vorrebbe rientrare nel campionato dove si è rivelato al mondo, prima con la maglia del Genoa, assoluto protagonista, poi con quella del Milan, grandi prestazioni nei suoi primi sei mesi salvo poi scontrarsi con la maledizione della numero 9.



La Fiorentina ci pensa ma, al momento, economicamente, è un'operazione fuori portata: 4 i milioni di euro di ingaggio del polacco, 27 il costo del cartellino lo scorso gennaio da parte dell'Hertha Berlino. Per il momento la volontà del calciatore non basta: è una trattativa che può arrivare alla fumata bianca solo a fine mercato, con la formula del prestito.