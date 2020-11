Come Giacomelli e Nasca prima di loro. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'arbitro Marco Piccinini (foto Ansa) e il collega Fabio Maresca verranno fermati dal designatore Nicola Rizzoli dopo il grave errore commesso in occasione della partita di sabato scorso tra Inter e Parma. La mancata concessione di un calcio di rigore ai nerazzurri per l'evidente trattenuta di Balogh ai danni di Perisic costerà una sospensione rispettivamente al direttore di gara del match e all'addetto al Var.



Complice la sosta per le nazionali prevista dopo il prossimo turno di Serie A, Piccinini e Maresca potrebbero tornare a disposizione tra fine novembre e i primi di dicembre.