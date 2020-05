Sandro Piccinini, giornalista e per anni voce di Mediaset, si racconta ai microfoni de Il Romanista: “Essendo figlio di un grande giocatore della Juve (Alberto, ex anche del Milan), da piccolo tifavo per i bianconeri. Ero innamorato di Sivori, che ho seguito prima alla Juventus e poi al Napoli. Simpatizzavo spesso per le squadre dove c'erano i campioni che ammiravo”.



SU NEDVED - “Non mi scandalizzo certo se qualcuno protesta contro l'arbitro, ma che la Juventus mandi Nedved a dire di non protestare con l'arbitro, proprio lui che faceva brutte sceneggiate per ogni decisione contraria, l'ho trovato davvero sgradevole".