La storia d'amore fra Sergio Ramos e Pilar Rubio procede a gonfie vele e il motivo è una vita coniugale decisamente attiva. A rivlearlo è stata la stessa showgirl e modella spagnola che in un'intervista a "La resistencia" ha raccontato i dettagli della sua vita privata con il difensore ex-Real e oggi al PSG: "Quante volte facciamo sesso? Tutti i giorni, il sesso è vita. Come si fa con i bambini? Alle 21.30 li mettiamo a letto"



Ecco il video dell'intervista (in spagnolo) e altre foto della splendida Pilar nella nostra gallery