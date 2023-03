Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate soprattutto alla Nazionale di Roberto Mancini, che stasera inizierà il percorso di qualificazione all'Europeo 2024 in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Italia e mercato, protagonista delle copertina con le strategie delle big in primo piano.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi italiani ed esteri