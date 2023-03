parte con una bella vittoria. A Brema e contro i padroni di casa della Germania gli Azzurrini del ctpassano per 3-2 dopo una gara dominata per un tempo e rimessa in discussione in soli 6 minuti nel secondo tempo per due disattenzioni, ma poi portata a casa con determinazione e spirito di abnegazione.è stato il mattatore del primo tempo distruggendo il diretto marcatore e propiziando sia il gol dell'1-0 di Pisilli, che si ritrova la sfera sui piedi dopo una conclusione a giro dell'esterno del Sassuolo, sia sul 2-0 in cui si è messo direttamente in proprio con un bel sinistro a giro.Nella ripresa prima su calcio piazzato con una bella traiettoria di Damar che non lascia scampo a Mastrantonio e poi con un'incursione centrale su uscita sbagliata azzurra conclusa a rete da Kabadayi la Germania trova il 2-2, ma è ancora Pisilli a ridare il vantaggio all'Italia dopo un fortunoso rimpallo in mischia in area. Il 3-2 regge fino alla fine ed è un punto di partenza, anzi tre, fondamentale in un girone di accesso alla fase finale dell'Europeo che18' Pisilli (Italia U19), 24' D'Andrea (Italia U19), 53' Damar (Germania U19), 59' Kabadayi (Germania U19), 67' Pisilli (Italia U19).Feller; Morgalla (69' Oliveira Kisilowski), Collins, Gechter, Rothe (69' Diehl); Tohumcu (C), Frauendorf (46' Kabadayi); Baur (75' Tresoldi), Damar, Ullrich; Topp (88' Sanne). A disp.: Backhaus (GK), Bunk, Kemlein, Quarshie. All.: Streichsbier.: Mastrantonio; Kayode, Stivanello, Mane, Regonesi; Pisilli, Faticanti (C), Lipani (79' Kumi); D'Andrea (63' Vignato), Esposito (79' Raimondo), Hasa (90' Missori). A disp.: Palmisani (GK), Chiarodia, Amatucci, Koleosho. All.: Bollini.Atilla Karaoglan (Turchia).Ammoniti: 21' Stivanello (Italia U19), 43' Regonesi (Italia U19), 55' Baur (Germania U19), 55' D'Andrea (Italia U19), 84' Kabadayi (Germania U19), 90'+3 Mastrantonio (Italia U19).